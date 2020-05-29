Türkiye’de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise okçuluk alanında düzenlenen ilk müsabaka olan 8. Fetih Kupası dün başladı. İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışları rekorla start aldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen ve Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri’nde yapılan organizasyonda dün makaralı yay, olimpik yay ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapıldı.

25 yıllık rekoru kırdı

Klasik yayda Yasemin Ecem Anagöz, Mete Gazoz ve makaralı yayda Yeşim Bostan gibi başarılı Milli sporcuların mücadele ettiği Fetih Kupası’ında Mete Gazoz’dan Türkiye rekoru geldi. Koronavirüs süreci sonrası bu sezon online platform üzerinden yapılan 19 Mayıs Kupası’nda ok atan ve ilk kez Fetih Kupası’nda alana çıkan Mete Gazoz 70 metrede elde ettiği 342 puanla Türkiye rekoru kırdı. Bu alanda bir önceki rekora 1995 yılında 339 puanla Alper Aytaçoğlu imza atmıştı. Kupa bugün yapılacak finallerle tamamlanacak.

Mete Gazoz: “Pandemi sürecinden sonra böyle kapsamlı bir turnuvayla sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Sezonun ilk yarışmasında Türkiye rekoru atarak başlamak benim için büyük moral oldu. 2020 Olimpiyatları 2021’e ertelendi ama hedeflerimde bir erteleme yok. Sadece altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim”.