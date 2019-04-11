2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi, hazırlık ve katılım açısından önemli bir yıl olan 2019’a milli okçularımız başarılı sonuçlar alarak girdi.

2018’de Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından, ‘En İyi Klasik Yay Erkek Sporcusu’ ve ‘En İyi Çıkış yapan Sporcusu’ seçilen Mete Gazoz, açık kategorisindeki ilk uluslararası turnuvasına çıktı.

Geçen hafta gerçekleşen ve ülkemizde sezonun ilk açık turnuvası olan Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası’ndaki çifte altın madalya elde eden milli okuçumuz, Avrupa Grand Prix yarışmasında 3 rekor birden kırdı.

Büyükler dünya rekoru 700 puan

Klasik yay bireyselde sıralama turunda mücadele eden 19 yaşındaki sporcumuz, 698 puanla ilk sırada yer alma şansı yakalarken ayrıca, ‘Dünya Gençler Rekoru’, ‘Avrupa Büyükler Rekoru’ ve ‘Avrupa Gençler Rekoru’nu da kırmayı başardı. Mete, olimpiyat oyunları dışındaki uluslararası yarışmada şimdiye kadarki en yüksek puana ulaştı.

2016 Rio’da ulaştığı 700 puanla Güney Koreli Kim Woojin dünya rekorunu elinde bulundururken, 2012 Londra’da Im Dong Hyun 699, Kim Bubmin’in de 698’e ulaşmıştı.

Bireyselde ayrıca 154 sporcu arasında; Erdal Meriç Dal 677 puanla 6. seribaşı, Fatih Bozlar 663 puanla 28. seribaşı ve Samet Ak da 646 puanla 66.seri başı oldu.

Mete ile Erdal Meriç ilk maçlarını bay geçerken, Fatih ile Samet bugün son 24’e girmek için mücadele edecek.

Takımdan Türkiye rekoru

Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Fatih Bozlar’dan oluşan Klasik Yay Milli Takımımız da sıralama turlarını, Türkiye rekoru kırarak tamamladı.

33 ülke arasında sıralama atışlarında 2038 puana ulaşan Ay- Yıldızlı ekibimiz, Hollanda’nın (2245) ardından sıralama turunu 2. sırada bitirdi.

Takımımız yarın Slovenya’yla 8’li eleme turunda karşılaşacak.