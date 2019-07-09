ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Okçuluk Dünya ve Avrupa rekortmeni Mete Gazoz'dan bu kez çifte şampiyonluk geldi.

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Okçuluk Kupası'nda şampiyon olan milli sporcu Mete Gazoz, bireysel yarışmalarda da Dünya Kupası Şampiyonu olarak çifte şampiyonluk yaşadı. Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Güney Koreli Bae Jaehyeon'ı 6-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli okçu, geçen yıl yine Berlin'de yapılan 4. ayak yarışmalarında da altın madalya elde etmişti.

Bu yıl bireysel olarak şampiyon olmanın yanı sıra takım olarak da şampiyon olmanın mutluluğunu birlikte yaşayan Mete Gazoz hem ülkemizi, hem Akdeniz Üniversitesi'ni hem de sevenlerini gururlandırdı.

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