80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı "Okçu'nun Yolu" 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu. Brezilyalı yazar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'a adadı. 74 yaşındaki Coelho, Mete Gazoz'a, "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum" dedi. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho, Gazoz'a bir kitap da imzaladı.

METE GAZOZ TEŞEKKÜR VİDEOSU PAYLAŞTI

Milli okçu Mete Gazoz ise bu jestten memnuniyetini dile getiren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gazoz, "Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duymak beni mutlu etti. Teşekkür ederim. En kısa zamanda kitabı okuyacağım” dedi. (DHA)