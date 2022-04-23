Mete Gazoz yarı finalde

Okçuluğun önemli turnuvalarından Dünya Kupası'nda 2022 sezonu Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 1. ayakta 4. gün geride kaldı. Dünkü yarışlarda klasik yay bireyselde eleme müsabakaları yapıldı. Türkiye makaralı yay ve klasik yay olmak üzere bireyselde madalya şansını sürdüren tek isim; olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz oldu.

Sıralama atışlarını 9. bitiren ve ilk turu bay geçen Mete Gazoz dün sırasıyla oynadığı 4 maçı da kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Mete 2. turda Rumen M.Timpu'yu 6-5, 3.turda: İspanyol P.Acha'yı 6-2, 4.turda Ukraynalı O.Hunbin'i 7-1 ve çeyrek finalde de Kazak S.Mussayev'i 6-2 yendi. Mete Gazoz yarı final maçını pazar günü saat 16.04'te oynayacak, rakibi Avustralya'dan Ryan Tyack olacak. Milli sporcumuz kazanırsa final, kaybederse bronz madalya mücadelesini aynı gün verecek. Bu arada makaralı yayda bugün, Yeşim Bostan, Ayşe Süzer, Emine Rabia Oğuz'dan oluşan Kadın Milli Takımımız saat 10.02'de Almanya'yla final maçı yapacak.