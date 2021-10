Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sonrası, Türkiye'yi kazandıkları madalyalarıyla gururlandıran sporcularımız, FANATİK BUSİNESS SUMMİT 2021'in konukları oldu. Yazarımız Hamit Turhan'ın moderatörlüğünü yaptığı açılış oturumunda Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve olimpiyat 4.'lüğü ve dünya 3.'lüğü elde ettiği karışık kategorisindeki takım arkadaşı Yasemin Ecem Anagöz soruları yanıtladı. Etkinlikte ayrıca ilk kez olimpik branş olan karatede kürsü başarısı yakalayan; Uğur Aktaş, Merve Çoban, Eray Şamdan, aynı şekilde tekvandoda da Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile Milli sporcular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber deneyimlerini paylaştı.

'Tokyo bizim için her şeyin başlangıcı oldu'

Mete Gazoz: "Biz özellikle bu sene, son oktaki yaşadığımız baskı ve stresi yönetebilmek için gereken antrenmanları yaptık. Bizim olimpiyatlara gittiğimiz gün kendimize söylediğimiz söz şuydu: ’Biz gelene kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Daha iyi olmak için yapabilecek hiçbir şey yok. Olursa olacak.’ Olimpiyatlarda o son okun 10’a gideceği çok belliydi. Okun 10 atacağına emin olduğum tek ok oydu. 5 sene boyunca çok fazla çalıştık ve çok fazla emek verdik. Bir yerde bu emeklerin karşılığını alacağımızı biliyorduk. Tokyo, bizim için her şeyin başlangıcı oldu. Paris 2024'te altın madalya almak istiyorum"

'Kendimi antrenörlükte geliştirmek için çok çalıştım'

Yusuf Göktuğ Ergin: "Sporculuk hayatım boyunca kendimden genç sporcularla ilgilenmeyi, onları uyarmayı ve geliştirmeyi kendime görev edinmiştim. Okçuluk, içine girdiğiniz zaman içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir şey ve sonsuza kadar da ok atamayacağım için, kendimi antrenörlük alanında geliştirmek için çok çalıştım. Eğitimimi bu yönde aldım. Çok onur duydum. Çok büyük bir gurur. Antrenman sürecinde birtakım şeyleri görebiliyorduk. Aldığımız veriler, çok iyi bir yarışma geçireceğini gösteriyordu. Uluslararası okçuluk camiasında da Mete’nin kazanabileceği yönünde bir beklenti oluşmuştu. Bu beklentiyi yönetmek çok önemliydi. Hedefimizi başarmış olmak, her şeyin planladığımız gibi gitmesi, hem sonuç anlamında bizi onurlandırdı hem de kendimize olan güvenimizi artırdı."

'2024 için çok kararlıyım, madalya getireceğimi söyleyebilirim'

Yasemin Ecem Anagöz: "15 yaşındayken kendimden 30 yaş daha büyük isimlerle yarışabiliyordum. Cinsiyet ayrımı yok, Mete’yle takım olabiliyoruz. Okçulukta benim ilgimi çeken şey bu oldu. Sınırsız bir yaşamı çok önemsiyorum, okçuluk da bana bunu sağlıyor. Mete’yle dış hayatta ne kadar yakınsak, müsabakalarda da öyle olduk. Takım halinde bir şey yapabilmek için iki kişinin enerjisinin uyması gerektiğini düşünüyorum. Mete’yle biz bunu yakaladık, o yüzden tarihi başarılara imza atabiliyoruz. Paris için çok kararlıyım. İstatistiklerime bakarak takım ve bireysel olarak madalya getireceğimi söyleyebilirim. Kaç tane olimpiyata gidebilirsem gideceğim"