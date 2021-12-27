Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz, salonda da zirvede

Okçulukta bizi her kulvarda gururlandıran Milli sporcular Mete Gazoz ile Yasemin Anagöz, bu kez 2021 Türkiye Salon Şampiyonası'nda boy gösterdi. Bu yaz, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz klasik yay bireyselde tarihi altın madalyayla büyük bir başarıya imza atmış. Muhteşem ikili karışık çiftlerde de olimpiyat 4.'lüğü elde etmişti. İki sporcumuz da bununla yetinmemiş, olimpiyat sonrası yapılan Dünya Şampiyonası'nda yine karışık çiftler kategorisinde Dünya 3.'lüğü elde etmişti. Ve ikili, 2021 Türkiye Salon Şampiyonası'nda da zirvede yer aldı.

Yılın son yarışı

2021 yılının kapanış turnuvası olan Türkiye Salon Şampiyonası, Samsun Okçuluk Tesisleri'nde tamamlandı. 3 gün süren şampiyonada klasik yay bireyselde Mete Gazoz ile Yasemin Anagöz 1.'lik kürsüsünü kimseye bırakmadı. Erkeklerde, İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü adına mücadele eden olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, kadınlarda ise Göztepe Spor Kulübü sporcusu Yasemin Ecem Anagöz altın madalya elde etti. Erkekler klasik yay bireyselde ayrıca Bilal Güneri (İzmir BŞB.) 2., Samet Ak (İstanbul Okçuluk) 3. oldu. Kadınlar klasik yay bireyselde de Yasemin'in takım arkadaşı Gülnaz Coşkun 2, Gizem Özkan (Okçular Vakfı) 3.'lük kürsüsüne çıktı. Klasik takım kategorisinde; erkeklerde İstanbul Okçuluk 1. İzmir BŞB. 2., Okçular Vakfı 3., kadınlarda Okçular Vakfı 1. İzmir BŞM. 2, Göztepe 3. oldu.