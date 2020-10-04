Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz, final göremedi

Pandemi dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışması ‘Antalya Challege’ta ikinci gün geride kaldı. Klasik yayda sıralama atışlarını zirvede bitiren Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz, maalesef yarı final göremedi.

Mete Gazoz çeyrek finalde İtalyan Musolesi’ye 6-5, Yasemin Anagöz de Rebagliati’ye 6-4 yenilerek elendi. Makaralı yayda ise Evren Çağıran, Rus Dambaev’i yarı finalde 148-147 yenip adını finale yazdırdı. Ayşe Bera Suzer de yarı finalde Knyazeva’ya 145- 141 kaybetti finali kaçırdı ancak bronz şansını sürdürdü.