Mete Gazoz ilk 10 içinde!

2019 Dünya Okçuluk Şampiyonası, Hollanda’nın ev sahipliğinde başladı. Milli sporcularımız dün, sıralama atışları için ok medyanına çıktı. Klasik yayda Dünya Kupası serilerinde ülkemize birçok madalya kazandıran ve rekorlar kıran Mete Gazoz, klasik yay bireyselde sıralama atışları sonunda ilk 10 isim arasında yer aldı. 200 sporcu arasında Güney Koreli Lee Woo Seok 696 puanla zirvede yer alırken Mete Gazoz da 683 puanla 9. seribaşı oldu.

Erkek takımının sıralamasını etkileyecek diğer sporcularımız Fatih Bozlar 671 puanla 34., 669 puanla Samet Ak da 38. oldu. Bu sonuçlarla Erkek Milli Takımımız da toplamda 2023 puan toplayarak Güney Kore, Hollanda ve Tayland’ın ardından 4. sırada yer aldı. Öte yandan bireyselde ilk tur maçları salı günü yapılacak. Mete Gazoz, Meksikalı Tiago Matos’la (104), Samet Ak, Brezilyalı Bernardo Oliveira’yla (75) ve Fatih Bozlar da Norveçli Paul Andre Hagen’le (79) TSİ 12.15’te karşılaşacak. Takım müsabakaları ise çarşamba başlayacak.