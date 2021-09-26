Mete Gazoz dünya dördüncüsü!

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çok heyecanlı bir günü geride bıraktık. Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı alarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonas yarı finalinde Güney Koreli Kim Woojin'le karşılaştı. Mete Gazoz rakibine 6-4'lük skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından Mete, ABD'li Brady Ellison'la bronz madalya maçına çıktı.

Tokyo'da çeyrek finalde güçlü rakibini eleyen Mete Gazoz bu kez istediğini alamadı. Olimpiyat altınıyla okçulukta tarih yazan Mete Gazoz, Dünya Şampiyonası'nda bireysel erkeklerdeki çok yaklaştığı tarihteki ilk madalyayı kaçırdı. Bronz maçında, olimpiyat çeyrek finalinde elediği ABD'li B.Ellison'a 6-2 kaybetti ve Dünya 4.'sü oldu.