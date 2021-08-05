Mete Gazoz: Bu altın madalya son değil, büyük bir başlangıç

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülke tarihine geçen milli okçu Mete Gazoz, Okçular Vakfı Riva Kamp Merkezi'nde olimpiyat vizesi alan paralimpik okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu ve Sevgi Yorulmaz ile bir araya geldi. Toplantıya Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz katıldı.

ERDOĞAN: BU BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk sporunda büyük dayanışma ruhu var. Çok akıllı, sürdürülebilir işler yapılıyor. Türkiye'de okçuluk sporunun son 5-6 yıldaki büyük yükselişi bir tesadüfün değil bir çalışmanın, bir dayanışmanın, bir birlik ruhunun neticesi. Burada bulunan herkesin büyük emekleri var bu işin içinde. Burada bulunan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mete'ye özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ailesiyle beraber hayatını bir işe adamış olması başarıyı getirdi. Rabbim devamını nasip etsin. Son günlerde doğal felaketlerle boğuşan ülkemize bir moral verdi. İnşallah bu felaketlerin sonunun gelmesinin de müjdesidir bu altın madalya" diye konuştu.

UZTÜRK: METE GAZOZ GİBİ BİRÇOK BRANŞTA ÜLKEMİZE MADALYALAR KAZANDIRACAĞIZ

Türkiye Bedensel Engelliler Başkanı Arif Ümit Uztürk ise, "Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak Tokyo Paralimpik Oyunları'na 10 branşta 56 sporcuyla katılıyoruz. 2016'da 49 sporcu ve 8 branşta gitmiştik. Şimdi hem sayılarımızı branşlar yönünden hem de kota alan sporcular yönünden artırdık. Mete Gazoz gibi birçok branşta ülkemize madalyalar kazandıracağız" açıklamasında bulundu.

YILDIZ: AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI BU ZOR GÜNLERİMİZDE ZİRVEYE TAŞIDI

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise şunları söyledi:

"Mete Gazoz okçu bir milletin okçu bir devletin tarihini yeniden ayağa kaldıran Türk okçuluk tarihinin bugün zirve ismidir. Beykoz'da Okçular Vakfı ile birlikte işletmiş olduğumuz tesislerin adı bundan sonra Mete Gazoz Tesisleri olarak Türk spor tarihine yazılmış olacak. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı bu zor günlerimizde zirveye taşıdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ata sporlarına, milli sporlara olan yerli ve milli anlayışı Mete ile tüm dünyaya gösterilmiş oldu. Başarı Mete Gazoz'undur. Biz kendilerinin devamlı yanlarında, arkalarında olacağız. Kendi sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında gururluyuz. Bu başarı paralimpik sporcularımızla devam edecek. Mete Gazoz adına Okçular Vakfı'nda sicil defterini yeniden açıyoruz ve bundan sonra Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu okçularımız için birer menzil taşı, yani rekor taşını dikmeye başlayacağız ve bu anlamda cumhuriyet döneminin ilk menzil taşını Mete Gazoz olarak silsileyi devam ettireceğiz."

TOPALOĞLU: BU TARİHİ BİR BAŞARIDIR

Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ise, "Ülke olarak büyük doğal felaketleri yaşadığımız bu günlerde Mete'nin altın madalyası hepimize çok iyi geldi. Federasyon olarak Mete'nin her zaman arkasında olduk. Sadece Mete'nin değil tüm okçuluk takımlarımızın arkasında durduk. En büyük başarı Mete'nindir. İleride onun daha çok büyük başarılarına sahiplik edeceğimize inanıyorum ve arkadan çok Mete'lerin geleceğini düşünüyorum, çünkü bu tarihi bir başarıdır" dedi.

METİN GAZOZ: ALLAH HERKESE HAYIRLI EVLAT NASİP ETSİN

Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz ise şunları dile getirdi:

"Oğlumla hem baba, hem antrenör, hem de teknik bir yönetici olarak gurur duyuyorum. Hepimizi gururlandırdı, şu zor günlerde telefonlar susmadı. Mesajlara baktığımda afet bölgesinde çalışıp, dinlenirken Mete'nin maçını seyredenler oldu; yüreğimize su serpti madalya. Menzil taşı dikilmesi okçulukta önemli. O menzil taşlarını biz biliyoruz fakat şu anlamda, modern anlamda olimpiyatta altın madalya almak dünya çapında tescillenmiş bir netice. Allah herkese hayırlı evlat versin."

METE GAZOZ: MADALYADA EMEKLERİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise açıklamasında, "Hayırlı evlat olmak çok zor. Babam beni şampiyon olduğum için sevmiyor, her zaman arkamda durdular, önemli olan bu. Şampiyonluk olunca herkes arkanızda oluyor, önemli olan başarısız olduğunuzda kimler arkanızda. Ailem en büyük destekçim. Tabi Abdullah Bey'e de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Başarısız olduğum zamanlarda yeri geldi beni karşısına aldı, biraz nasihat etti ama hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemedi. Başarı bu şekilde kazanılıyor. Bu başarı sadece benim başarım değil. Ben ne kadar fedakarlık yapıyorsam okçuluk camiası da o kadar zaman harcıyor. O yüzden madalyada emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tesise benim ismimin verilmesi beni aşırı mutlu etti. O yüzden çok teşekkür ederim. Göktuğ hocam ve teknik ekip bu başarının aslında en büyük mimarlarından. Biz yılın 340 günü beraberdik. Teknik ekip 340 gün benim suratımı görmek zorunda kaldı. Basit bir süreç değildi bu. Sadece teşekkür etmenin bir anlamı yok, onlarla biz bir aile, bir bütünüz. Madalyayı boynuma takınca göz göze geldik ve emeklerinin karşılığını aldığını bana hissettirdi" şeklinde konuştu.

Mete Gazoz ayrıca, bu altın madalyanın son değil büyük bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Ayın 17'sinde olan Paralimpik Oyunları'nda 13 tane madalyayla beraber ülkemize geri dönmelerini istiyorum ve inşallah başaracaklar" dedi.

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)