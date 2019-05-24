Mete Gazoz, bronz madalyanın peşinde

Antalya’da devam eden Okçuluk Dünya Kupası 3. Ayak yarışmasında bireysel kategoride bir tek Mete Gazoz, kürsü şansını sürdürdü.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda sıralama atışları sonucunda klasik yayda liderliği elde eden Mete Gazoz, 3. turda, Şangay’daki 2. ayakta yenildiği bir diğer Türk sporcu Samet Ak’ı 6-5’lik skorla mağlup edip rövanşı aldı.

4. turda ve çeyrek finalde Rus rakiplerle karşılaşan Mete Gazoz, iki sporcuyu da 7-1’lik skorlarla eledi.

Yarı finalde ise Hollandalı güçlü rakibi Steve Wijler’e 6-4 kaybeden 21 yaşındaki milli okçumuz final şansını yitirdi. Gazoz, bronz madalya için pazar günü saat 15.25’te İtalya’dan Mauro Nespoli ile mücadele edecek.

Makaralı Yay takımı finalde

Takımlar kategorisinde Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim’den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı finale çıktı. Millilerimiz 2.turda Tayvan’ı 238-230, çeyrek finalde ABD’yi 236-235 ve yarı finalde Hindistanı 234-233 geçerek adını finale yazdırdı. Final mücadelesi yarın saat 11.20’de Danimarka’yla yapılacak.