Mete Gazoz adına dikilen menzil taşı açıldı

İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı nedeniyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılış töreni, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz adına dikilen menzil taşının açılışı ile yapıldı. Okçular Vakfı'nda düzenlenen açılış törenine; Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, milli paralimpik okçular ve 10. Uluslararası Fetih Kupası'nda mücadele edecek sporcular katıldı. Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olan 10. Uluslararası Fetih Kupası'nda 32 ülkeden 500 sporcu mücadele edecek. Yarın start alacak organizasyon, 29 Mayıs'taki ödül töreniyle sona erecek.

HAYDAR ALİ YILDIZ: ORGANİZASYONU, FETHİN 569'UNCU YILINDA YİNE AYNI HEYECANLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Menzil taşının Osmanlı okçuluğunda rekor anlamına geldiğini belirten Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl 10. Uluslararası Fetih Kupası'nı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakıf olarak gerçekleştirmenin heyecanı ve gururu içerisindeyiz. 10 yıldır, pandemi döneminde dahil hem spor organizasyonu hem de kültür festivali anlamında gerçekleştirdiğimiz organizasyonu, fethin 569'uncu yılında yine aynı heyecanla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışını olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz adına, buraya bir menzil taşı koyarak gerçekleştireceğiz. Menzil taşı geleneği, Osmanlı okçuluğunda, geleneksel okçulukta bir rekor anlamına geliyor. Şu anda Mete Gazoz'un adına yapılmış olan bu menzil taşı, padişahlara ait menzil taşlarının hemen yanında yer alıyor. Mete Gazoz, bizim gençlerimizin dünyada neler başarabileceğinin bütün dünya tarafından bilinen ismi. Bu bakımdan kendisini Okçular Vakıf olarak tebrik ediyoruz. Millet olarak her başarıyı, başarılıyı takdir etme sorumluluğumuz var. Hemen yanımda paralimpikte olimpiyat şampiyonu olan sporcularımız var. Her biriyle gurur duyuyoruz. Bize, milletimize bu heyecanı yaşattılar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bakanlıklarımıza, bakanlarımıza, emeği geçen herkese, değerli sporcularımıza, milletimize sevgiler saygılar sunuyorum" diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN: BİZ GERÇEK ANLAMDA AMATÖR BİR RUHU, MİLLİ SPORUMUZUN ZİRVEYE TAŞINMASI İÇİN SEFERBER ETTİK

Türkiye'nin okçulukta yakaladığı başarının tesadüf olmadığını dile getiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye'nin okçuluktaki başarısı bir tesadüf değil. Biz gerçek anlamda amatör bir ruhu, milli sporumuzun zirveye taşınması için seferber ettik. Federasyonumuz, kulüplerimiz, devletimizin ilgili kurumları ve sponsorlar, sistemli çalışarak, büyük hedefleri önümüze koyarak bugünlere geldik. Mete'nin olimpiyatlarda bireyselde altın madalyayı almanın ne kadar zor olduğunu, okçuluğu bilmeyenlere anlatmaya çalışıyorum. Buradaki menzil taşları da devrinin en iyi okçularının anısına dikildi. Mete Gazoz'un menzil taşının bulunması tarihte Türk milletinin okçulukta tekrar zirveye yürüyüşünün başlangıcı olarak hatırlanacak. Biz, Mete'ye okçulukta ardından gelecek bütün başarılara ilham verdiği için teşekkür ediyoruz. Örnek bir sporcu, gözlerindeki ışıltı bile gençlerimizi heyecanlandırıyor. Milli takımımızda da nice madalyalar ve başarılar gelmeye devam edecek. Bizler de Türkiye'nin okçuluk ailesi olarak sizleri desteklemeye devam edeceğiz. 10'uncu Fetih Kupamız hayırlara vesile olsun. Bizim fetihten anladığımız, kalplerin fethi. İnsanların kazanılması, insanların yüzlerinin gülmesi... Geleceğin fethi, geleceğin aydınlığı demek bizim için. İnşallah Fetih Kupası da insanlarda yeniden bu aydınlanmanın yaşanması için vesile olur. İnşallah çok başarılı bir organizasyonu daha önümüzdeki üç günde gerçekleştireceğiz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

METE GAZOZ: ADIMA MENZİL TAŞI DİKİLMESİ GURUR VERİCİ BİR ŞEY

Adına menzil taşı dikilen, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ise, "Buradan 150 yıl sonra benim adıma bir menzil taşının dikilmesi çok gurur verici bir şey. Tüm Türk okçuluğu için güzel oldu. Ben de çok mutluyum" dedi.

