Mete Gazoz açık hava sezonunu 2.’likle açtı

Sezonun ilk açık hava okçuluk organizasyonu olan 2020 Açık Hava Federasyon Kupası, Antalya’da düzenlendi. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya 15 bölgeden 67 sporcu katıldı. Erkekler Makaralı yayda ülkemizi olimpiyatta temsil eden ve bu branşta ilkleri başaran Mete Gazoz, açık hava sezona ikincilikle başladı. Erkekler klasik yayda şampiyonluğa ulaşan ve Mete Gazoz’u geçen isim ise, Muhammed Abdullah Yıldırmış oldu. Klasik yayda üçüncülüğü Samet Ak aldı. Kadınlar klasik yayda sıralama şöyle oluştu; 1. Ezgi Başaran, 2. Zeynep Köse ve 3. Asya Karataylı. Makaralı yayda Emine Raiba Oğuz kadınlarda Emircan Haney ise erkeklerde birincilik kürsüsüne çıktı.