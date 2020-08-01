Metabolik sendrom pek çok sebebe bağlı olarak gelişmektedir. Metabolik sendrom ile ilgili günümüzde de hala araştırmalar devam etmektedir. Metabolik sendrom hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen sendromlardan biridir. Metabolik sendrom tedavi edilmesi gereken ciddi bir sendromdur.

Metabolik sendrom nedir?

Metabolik sendrom kalp krizi felç ve şeker hastalığı gibi pek çok rahatsızlığı ortaya çıkaran bir sendromdur. Çıkan bu tablolar oldukça tehlikelidir. Metabolik sendrom hayati tehdit edici semptomları ortaya çıkarmaktadır. Metabolik sendrom tipik belirtileri ile ön plana çıkmaktadır. Metabolik sendrom tek başına bir hastalık değildir. Pek çok faktörü ortaya çıkaran bir riskli karakterize sendromdur.

Metabolik sendrom belirtileri nelerdir?

- Bel çevresinin yağlanması

- Erkek hastalarda prostat büyümesi

- Kadın hastalarda kısırlık gözlemlenmesi

- Karaciğerde yağlanma

- Adet düzensizliği

- Aşırı tüğlenme

- Aşırı kilo

- Tansiyon yüksekliği

- Kolesterol yüksekliği

- Kan şekerinin yükselmesi

Metabolik sendrom tedavisi nasıl yapılır?

Metabolik sendrom tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Modern çağın hastalıklarından biri olan metabolik sendrom tedavisi mümkündür. Metabolik sendrom tedavisinde ilk olarak hastanın fazla kilolarından kurtulması amaçlanır. Hastaya tedavide bu dönemde fiziksel aktivite önerileri doktor tarafından gösterilmektedir. Metabolik sendrom hastalarının kilo vermesi için doktor tarafından diyet önerilir. Diyet metabolik sendrom tedavisinde fiziksel aktivite ile birlikte çok önemlidir. Fiziksel aktivite ve yanında diyet ile desteklenmesi metabolik sendrom belirtileri önemli ölçüde azalır. Ayrıca bu hastaların insülin dirençleri oldukça fazla olduğundan dolayı hastalara insülünü dengelemek için bir takım ilaçlar verilmektedir.

Metabolik sendromu tedavisinde sağlıklı bir yaşam biçimi benimsenmelidir. Sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesi metabolik sindirimi tedavisinde oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenme yapılarak metabolik sendromu tedavisi gerçekleştirilir. Hastalara bu dönemde karbonhidratların daha az alınması tavsiye edilir. Bu dönemde protein diyetleri de hastalara önerilerek zayıflaması sağlanır. Hastaların bu dönemde zayıflaması için bir takım sağlıklı beslenme önerileri vardır. Ayrıca bu hastalara yine tedavinin bir parçası olarak da mide ameliyatı uygulanır. Mide ameliyatı ile birlikte hastanın midesinin büyük bölümü alınır ve açlık hissinin daha erken gelmesi sağlanır. Metabolik sendrom şişmanlığa bağlı olarak ortaya çıktığından dolayı sendromun sonucu olarak da kısırlık olabilmektedir. Özellikle kadınlarda kısırlık ve adet düzensizliği gibi belirtilere yönelik de tedavi seçenekleri vardır.

Metabolik sendrom testi nasıl yapılır?

Metabolik sendrom belirtileri yaşayan kişiler hastaneye başvurmaktadır. Bunun sonucunda ise doktor tarafından metabolik sendrom tanısı konulması için bir takım testler yapılmaktadır. Doktor tarafından hastanın bel bölgesi incelenir. Bu şekilde hastaya fiziki muayene yapılır. Ayrıca bel bölgesi yağlı olan hastalarda metabolik sendrom şüphesi olur. Metabolik sendrom kadınlarda kısırlığa neden olabileceği için kadın doğum uzmanları tarafından hastaya bir takım kısırlık testi yapılır. Kısırlık testi yapılması sonucu hastada eğer kısırlık söz konusu ise bu durum metabolik sendromu işaret edecektir.

Doktor tarafından hastaya bir takım sorularda sorulur. Hastaya ne kadar sıklıkla şeker alındığı sorulur Sorulan sorulara hastaların büyük çoğu evet cevabını veriyorsa metabolik sendrom teşhisi konulur. Bu şekilde hastalara metabolik sendrom teşhisi ve testi yapılmaktadır.

Metabolik sendrom tedavi edilmezse ne olur?

Metabolik sendrom tedavi edilmezse hastada ölümcül nedenler doğabilir. Metabolik sendrom vücudun pek çok noktasını etkiler. Kişide aşırı kilo alımı gerçekleşir. Bunun sonucunda metabolik sendrom obeziteye neden olur. Obezite neden ile de kalp krizi meydana gelebilir. Metabolik sendrom tedavi edilmezse hastada yüksek tansiyon gözükür. Yüksek tansiyon beraberinde kişinin gündelik yaşamını önemli ölçüde kısıtlar. Ayrıca kadınlarda adet düzensizliği ve kısırlık görüldüğünden dolayı bu sendrom tedavi edilmezse kadınlar anne olamayabilirler. Metabolik sendrom tedavi edilmesi gerekir.