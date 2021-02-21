Mesut’un tek eksiği gol

Fatih Karagümrük maçı ile ilk 11’in kapısını aralayan Mesut Özil, Göztepe maçı ile birlikte golle de tanışmak istiyor. Tecrübeli futbolcu Hatayspor, Galatasaray, Başakşehir maçlarında ikinci yarıda oyuna girmiş, hızlı bir şekilde formaya ısınmıştı. Fatih Karagümrük maçında ise ilk 11’de sahaya çıkan Mesut, sergilediği futbolla gerçek bir lider olma yolunda ilerlediğini göstermişti.

Hafta içindeki çalışmalarda yine ekstra idmanlar yapan tecrübeli oyuncu, Göztepe maçında gol atmak ve takımına skor anlamında da katkı vermek istiyor