Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Galatasaray-Beşiktaş ve Süper Lig'deki diğer maçların seyircili oynanacak olmasına tepki gösterdi.

Ahmet Mesut Urgancılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzlerce, binlerce insanın bir araya geldiği yerlerde iki üç poster asarak ve dezenfektan uygulaması yaparak Corona ile mücadele edilebileceğini sananlar var. İlk yapılması gereken çok sayıdaki insanın bir araya gelmemesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

TFF'ye de davette bulunan Ahmet Mesut Urgancılar, "TFF tüm önlemleri almış. Madem öyle TFF’nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerini birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek için, aileleri de yanlarında olduğu halde başta ‘derby’ olmak üzere hafta sonundaki tüm maçları seyretmeye stadyumlara davet ediyorum" diyerek tepkisini imalı bir şekilde gösterdi.