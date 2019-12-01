Mesut Urgancılar: Görevdeki 40 günde 121 milyon ödedik

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu’nda göreve geldikleri günden itibaren 121 milyon TL’lik ödeme yaptıklarını belirtti.

01 Aralık 2019, Pazar 09:24 Son Güncelleme:
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Mesut Urgancılar: Görevdeki 40 günde 121 milyon ödedik

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu toplantısında kulübün mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Urgancılar, “40 günde yapmış olduğumuz ödeme tutarı 121 milyon TL. Çalışanlarımızın bir kısmı 3, bir kısmı 4 aydır maaş alamamıştı. Çalışanlarımıza 3 aylık ödeme yaptık. Bankalar Birliği’ne aylık 20 milyon TL faiz ödememiz var. Vergi taksiti de ayda 5 milyon TL. Her ay 35 milyon TL eksi veriyoruz. Bankalarla kulüp olarak artık ortağız, bu anlaşmanın sürdürülebilirliği bu ahval ve şerait içinde çok zor” ifadelerini kullandı.  

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