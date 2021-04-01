Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek zirve umutlarını sürdüren Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Mesut Toros umutlu konuştu. Karşılaşmanın başlama düdüğünden bitişine kadar çok iyi savaştıklarını belirten Mesut Toros, "Rakibi çok iyi forse ettik. Pozisyon vermedik ve pas yapmalarını engelledik. Darıca'nın sistemi sezon başından beri aynı. Çok fazla kapanıyorlar. Biz de kontrollü oyunla pozisyonlar bulduk. Maçın genelinde iyi oynadık. Son beş dakikada skoru koruma anlayışıyla geriye yaslandık ama kazanmasını bildik" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların sisteme alışmaya başladığını vurgulayan Mesut Toros, kısa zamanda bir şeyler ürettiklerini kaydederek, "Oyuncular sisteme alışmaya başladı. Oyun disiplininden sonuna kadar kopmama felsefemiz var. Skor ne olursa olsun bunu başarmak istiyoruz. Bugün oyuncular da izleyenler de keyif aldı" dedi. Darıca Gençlerbirliği karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, "Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)