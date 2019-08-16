Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili son derece hareketli günler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayım yapan Washington Post gazetesi, yıldız ismin menajerliğini yürüten Erkut Söğüt'ün çarşamba günü DC United'ın yöneticileriyle bir araya geldiğini ve oyuncusunun yılbaşından itibaren MLS ekibinde forma giyebilmesi için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

30 yaşındaki futbolcunun hocası Unai Emery ise söz konusu haberin ardından dün çok sert bir açıklama yaptı. Topçular'ın Premier Lig'de Burnley ile karşılaşacağı maç öncesinde kameraların karşısına geçen İspanyol teknik adam, Özil'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik sorulara "Bu sezon evimizdeki ilk lig maçına çıkacağımız bir zamanda vaktimi bunu düşünerek harcayacağımı mı sanıyorsunuz?" şeklinde yanıt verdi.

Şu anda yalnızca Burnley maçına odaklandığını vurgulayan Emery, "Mesut, salı günü antrenmanlara geri döndü. Ertesi gün biraz hasta olduğu için bizimle çalışamadı. Ancak son antrenmanda takımla birlikteydi. İlk 11'de yer alıp almayacağına daha sonra karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler