Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkındaki transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Daha önce bizzat menajeri Erkut Söğüt tarafından takımda kalacağı açıklanan 30 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu hakkında ABD basını tarafından ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Washington Past'un saygın futbol yazarı Steven Goff, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde yıldız futbolcunun temsilcilerinden birinin MLS ekibi DC United ile görüşme hâlinde olduğunu yazdı. Bu gelişme, Washington kulübünün Wayne Rooney'den doğacak boşluğu Mesut'la doldurmak istediği şeklinde yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County kulübü, dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Rooney'nin Ocak 2020 itibarı ile futbolcu-antrenör olarak göreve başlayacağını duyurmuştu.

350 bin sterlinlik haftalık brüt maaşıyla Premier Lig'in Alexis Sanchez ile birlikte en çok kazanan futbolcusu olan Özil'in Arsenal'daki kontratı 2021 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler