Arsenal'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkındaki iddialara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bir süre öncesine kadar Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen 30 yaşındaki 10 numara için menajer Unai Emery'nin kesin kararını verdiği ve oyuncunun satış listesine konulmasını istediği öne sürülmüştü.

Daily Mirror gazetesi ise konuyla ilgili olarak yayımladığı haberde Topçular'ın Mesut için çok ilginç bir formülün üzerinde durduğunu kaydetti. Haberde Londra kulübünün Mesut'un başka bir kulübe transfer olması hâlinde maaşının bir kısmını ödemeye razı olduğu ifade edildi.

Kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız isim, Arsenal'dan haftalık 400 bin euro kazanıyor. Oyuncunun bu yüksek maaşı da olası bir transferin önünde en büyük engel olarak görülüyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler