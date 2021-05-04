Yıldız futbolcu, uzun süren sakatlığının ardından geçen hafta Alanya karşısında formasına kavuşmuştu. Mesut, o karşılaşmada sakatlıktan yeni dönmesinin de etkisiyle fazla etkili olamadı. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, dün birçok pozisyonda kalitesini konuşturdu. Emre Belözoğlu’nun yine ilk 11’de görevlendirdiği dünyaca ünlü yıldız, attığı şık paslarla alkış aldı. Mesut’un 3 şut pası, arkadaşları tarafından gole çevirilemediği için hanesine istatistik yazılmadı. Deneyimli futbolcu, sahada kaldığı 71 dakikada 71 kez topla buluştu, girdiği 2 ikili mücadeleyi de kazandı ve yüzde 90.6 pas isabetiyle oynadı. Mesut Özil’in, ligin en kritik virajına girilen dönemde performansını her geçen hafta yükseltmesi yüzleri güldürdü.