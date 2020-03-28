Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda oyuncusunun Arsenal'den ayrılacağı iddialarını reddederken Fenerbahçe iddiaları için de açık kapı bıraktı.

Yıldız oyuncunun menajeri, Mesut'in kontratının biteceği 2021 yazına kadar takımda kalacağına inandığını söyledi.

İngiltere'de Goal.com'a konuşan Söğüt, Mesut'un takımda kalacağına yönelik inancını belirtse de Fenerbahçe ihtimalini de yok saymadı ve "Futbolda neyin ne olacağını asla bilemezsiniz. Her şeyden önce oyuncuların hareketlerini asla tahmin edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Sonrasında oyuncusunun Arsenal'de kalma taraftarı olduğunu belirten menajer, "Daha önce de söylemiştim ve tekrar söylüyorum ki Mesut, Arsenal'de çok mutlu. Hala bir sözleşmesi var ve değişen bir durum yok. Sözleşmesi bittiğinde neler olacağını göreceğiz ancak şimdilik söyleyebileceğim hiçbir şey yok" dedi.

İngiliz basını, Mesut Özil ile son dönemde ilgilenen en ciddi kulübün Fenerbahçe olduğunu fakat ekonomik anlamda şartların sağlanamadığını belirtirken Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da oyuncuya Katar'dan gelen astronomik bir teklifi reddettiğini açıkladı.