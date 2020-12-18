Arsenal’da kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde girişimlerde bulunacağı iddia edilmişti. Gurbetçi yıldızın menaceri Erkut Söğüt, FANATİK’e konuşarak iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Söğüt, “Mesut’un Arsenal ile 6 aylık bir sözleşmesi daha var. Futbolu özlediği kesin. Şu anda Arsenal formasını tekrar giyebilmek için çok çalışıyor, çalışmaya da devam edecek” diye konuştu.

‘Değişen bir şey yok’

Erkut Söğüt, Fenerbahçe’nin kendileriyle temas kurduğunu doğruladı ve önemli açıklamalar yaptı. Söğüt, “Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu ise açıkça belirtmek istiyorum. Evet Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, resmi transfer görüşmeleri için ocak ayından önce bir temasımız asla olamaz. Mesut için dünyanın her yerinden transfer teklifleri aldık. Fenerbahçe’nin ilgisi de malum. Şu an Mesut için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal’de tamamlayacak” ifadelerini kullandı.

‘Bizden başka menaceri yok’

Kendilerini üzen bir konu olduğunu belirten Söğüt, “Son dönemde transferle ilgili aslı olmayan, kamuoyunu yanıltan, Fenerbahçe camiasında algı operasyonlarına yol açabilecek bazı isimlerin telaffuz edildiğini üzüntüyle takip ediyoruz. Futbol kamuoyu şunu bilsin, Mesut’un yetkili menacerleri ben ve ağabeyi Mutlu Özil’dir. Başka menaceri yoktur. Kimse oyuncumuzun ismini kullanarak kendine pazar yaratmasın” dedi.

Onur Erdem Bayramiç



