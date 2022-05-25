Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına yaptığı açıklamalar ile dünyaca ünlü yıldızın Sarı-Lacivertli ekipteki son durumu hakkında bilgi verdi.

Mirror'a konuşan Erkut Söğüt, Mesut Özil'in 2 yıl daha sözleşmesi bulunduğunun altını çizerek, "Hepimiz takımda kalmasını bekliyoruz. Umduğumuz ve göreceğimiz şey bu. Başka bir takıma gitmeyecek. kontratında daha iki yıl var ve Fenerbahçe'de kalacak." dedi.

"Oyuncular ve teknik direktör arasında tartışma vardı"

Bazı oyuncular ile teknik direktör arasında anlaşmazlıkların da olduğunu belirten Söğüt, "Bazı oyuncular ve teknik direktör arasında bir tartışma vardı, ancak kesin ayrıntıları bilmiyorum. Ama bu her zaman olan bir şey. Bazen teknik direktörlerin ve oyuncuların farklı görüşlere sahip olması çok sıra dışı bir durum değil." sözlerini dile getirdi.

"Türkiye'de kariyerini noktalamak istiyor"

Mesut Özil'in kariyerini Türkiye'de bitireceğini de söyleyen Erkut Söğüt şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım Türkiye'de kariyerini noktalamak istiyor, bunu hep istedi. Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de bir şeyler yapmaya devam edeceğini hayal edebiliyorum. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti, orada yaşamayı çok seviyor ve bundan da keyif alıyor. Şu anda oradan başka bir ülkeye gideceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce yapılabilirdi ama artık değil sanırım. Ama futbolda asla belli olmaz."

Fenerbahçe bilindiği üzere Mart ayında yıldız futbolcu Mesut Özil'i flaş bir kararla kadro dışı bırakmıştı. Sarı-Lacivertli ekip sosyal medyadan duyurduğu kararında, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." ifadeleri yer almıştı.



