Mesut Özil’in kripto parasının adı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'heyecan verici şeyler yakında' paylaşımında bulunarak büyük merak uyandıran Mesut Özil, kripto para dünyasına adım attı. Daha önce Bitcoin mi? Ethereum mu? anketi başlatan yıldız solak, kripto parasının adının ''M10 Token'' olacağını duyurdu.

26 milyon takipçili Twitter hesabından ''Çok yakında.'' paylaşımı yapan Özil'in bu gönderisi kısa sürede büyük ilgi oldu. Dünyaca ünlü yıldız, kendi fan tokenını piyasaya süren dünyadaki ilk futbolcu olacak.





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