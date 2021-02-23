Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil, ilk 11'de başladığı Göztepe maçı öncesinde İstiklal Marşı'nı okurken bu durum, Alman basınında gündem oluşturdu. Bild, oyuncunun bugüne kadar milli marşlarda hep suskun kaldığını ve ilk kez böyle görüldüğünü belirtti.

Bild, Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı'nı okumadığına yönelik haberini yaparken bunun Türkiye'de çok dikkat çektiğine ve tepki gördüğüne yönelik ifadeler kullanmıştı.

Mesut Özil'in Alman Milli Takımı forması giydiği süreçte milli marşları okumadığına dikkat çekildi. 2018'de Almanya ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Mesut Özil, Mission Titelverteidigung dergisine yaptığı açıklamada; "Marş çalınırken dua ediyorum. Ve eminim ki bu, bana ve dolayısıyla takımıma zafer adına güç ve güven veriyor" ifadelerini kullanmıştı.



