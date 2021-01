Sarı-Lacivertli taraftarların uzun zamandır beklediği gün geldi, çattı... Pazar günü transferi resmen Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'e bugün resmi olarak formayı giydirecek. Saat 15.00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek törende 32 yaşındaki süperstar kendisini 3.5 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak olan imzayı atacak.

Koç, Belözoğlu, Bulut...

Başkan Ali Koç ve yönetimi, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve ekibinin yanı sıra teknik direktör Erol Bulut bu anlamlı törende hazır olacak. Herkesin gözü bu imza töreninde olurken, dünyanın önde gelen ajansları ve basın - yayın organları gelişmeleri an be an aktaracak.

Hedefi Galatasaray derbisi

İmzanın ardından resmen Fenerbahçeli olacak olan tecrübeli oyuncu idmanlarına da tam gaz devam edecek. Mesut'un hedefi 6 Şubat'ta Galatasaray'la oynanacak derbi olacak. Başarılı oyuncu bu kısa sürede en iyi şekilde hazırlanarak dev maçta alabileceği en fazla süreyi almaya çalışacak.