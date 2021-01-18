Son dönemlerde Fenerbahçe'ye transferiyle gündemden düşmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i her ne kadar yeşil sahalardaki yetenekleriyle tanısak da video oyunlarıyla da arası hiç fena değil. Öyle ki yıldız futbolcu, geçtiğimiz yıllarda kendi adını taşıyan bir e-spor organizasyonu bile kurmuştu.

Sanal futbol, dünya çapında her geçen gün daha da popüler hale gelirken Mesut Özil gibi yeşil sahalardan çıkmış bir ismin böyle bir takım kurması, büyüyen endüstrinin çok daha fazla kişiye ulaşmasına ve milyonlarca kişinin e-sporla tanışmasına vesile oluyor. Mesut Özil'in M10 Esports adını taşıyan organizasyonunda da Fortnite ve FIFA için takımlar yer alıyor.

Organizasyonun web sitesinde yer alan bilgilere göre Özil, oyunlara ve e-spora olan tutkusu ve kendini bu işe adamış genç oyunculara, yarının e-spor yıldızları olacak şekilde gelişebilecekleri bir yuva kurmak için bu organizasyonu oluşturdu.

2018 yılında hayata geçen Almanya merkezli M10 Esports, geçmişte FIFA takımıyla ünlense de günümüzde daha çok Fortnite ile ön plana çıkıyor. FIFA takımının ise geçtiğimiz yılın sonlarında dağıldığı biliniyor.

Sosyal medya hesapları milyonlarca kişi tarafından takip edilen Mesut Özil, 2018 yılında düzenlenen FIFA eWorld Cup Final 2018'in de resmi marka elçisi olmuştu.

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