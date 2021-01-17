Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sart ettiği Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi devlerde forma giyen Türk asıllı Alman süperstar, artık Fenerbahçe'nin oyuncusu. Fenerbahçe'nin bu transferi sona erdirmesinin ardından yıldız oyuncunun eşi Amine Gülşe de gündem oldu. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Amine Gülşe'nin "Geliyoruz'' paylaşımı yapıp Sarı Lacivert renklerde kalp koymasının ardından Fenerbahçe taraftarı Amine Gülşe'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe kimdir, nereli? Amine Gülşe kaç yaşında? sorularının yanıtları haberimizde. İşte Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin biyografisi...

Amine Gülşe kimdir, nereli? Amine Gülşe kaç yaşında?

Amine Gülşe, 30 Nisan 1993'te Göteborg, İsveç'te dünyaya geldi. Amine Gülşe, baba tarafından aslen Irak Türkmeni kökenlidir. Annesi ise İzmir Bergamalı'dır. 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2014 tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den alan ve aday numarası 4 olan Gülşe Türkiye'yi Miss World'de temsil etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. High School Of The Gothenburg Region mezunudur. 1.78 boyundadır.

Amine Gülşe ile Mesut Özil ne zaman evlendi?

Amine Gülşe ile Mesut Özil 6 Haziran 2019'da dünya evine girdiler. İkilinin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda adındaki kızı dünyaya geldi. Gülşe, Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde rol aldı.