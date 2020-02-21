Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un Haziran ayında dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten, müjdeli haber geldi. Alman basını; Mesut Özil’in 8 ay önce evlendiği eşi Amine Gülşe’nin hamile olduğunu duyurdu.

“Amine’nin karnı şiş, bebek yolda mı?”

Amine Gülşe ile Mesut Özil, sosyal medyadan yeni yıla girerken bir fotoğraf paylaşmıştı.

Mesut Özil, yeni yılı Amine Gülşe ile Londra'da karşılamış, köpekleri ile poz veren çift, fotoğrafın altına Türk bayrağı eklemişti. Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe’nin bu fotoğrafı Instagram’da “Amine’nin karnı şiş, bebek yolda mı?” yorumlarına neden olmuştu. Amine ise bebek soruları karşısında sessiz kalmıştı.

Yunanistan'a gitmeyecek

Mesut Özil, Amine Gülşe’nin, doğumu yaklaştığı için Avrupa Ligi’nde oynanacak Olimpiyakos deplasmanına gitmeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında kişisel sebeplerden ötürü yer almayacağı belirtildi. Antrenör Mikel Arteta da, Özil çiftinin bebek beklemesi nedeniyle, Mesut Özil‘in Yunanistan'a götürülmeyeceğini doğruladı.