Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldız oyuncusu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'nin bir kız çocukları dünyaya geldi. Mesut Özil, sosyal medya hesabından 'Eda' ismini verdikleri kızları ve eşi için duygusal bir paylaşım yaptı.

Mesut Özil," Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah. AMİN" ifadelerini kullandı.





2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, 7 Haziran 2019'da evlenmişti.



