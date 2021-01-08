Mesut Özil Fenerbahçe transferi gündemin ilk sırasında yer alırken ünlü yıldızın asist istatistiklerine ulaşabilen futbolcu olmadı.

Werder Bremen formasıyla altında 2009-10 sezonunda Bundesliga'da 17 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 asist kaydederek bu alanda zirveye yerleşen Mesut Özil, Real Madrid takımında da asistlerine devam etti.

Real Madrid'deki ilk sezonu olan 2010-11'de Şampiyonlar Ligi'nde 6 asist yapan Mesut, bu alandaki üstünlüğünü yine kimseye kaptırmadı. Ertesi sezon Real Madrid, Jose Mourinho ile 100 puan alıp La Liga şampiyonluğuna ulaşırken Mesut da 17 asistle yine asist krallığına oturdu. Aynı yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösteren Mesut, Almanya'yla yarı finale kadar ilerlerken takımına 7 asistle katkı sundu ve turnuvanın asist kralı oldu.

Mesut, İngiltere Premier Ligi'nde ise 2015/16 sezonunda Arsenal formasıyla 19 asistle oynayarak kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.

Mesut Özil böylece beş büyük lig olarak adlandırılan La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve Premier Lig arasında üç farklı ligde asist kralı olan ilk ve tek oyuncu oldu

Premier Lig asist rekorunu kırdı

Mesut Özil, Premier Lig tarihinde 50 asiste en hızlı ulaşan oyuncu rekorunun sahibi. Premier Lig'de 141 maçta 50 asiste ulaşan Mesut Özil, 143 karşılaşmada bu rakama ulaşan Fransız eski futbolcu Eric Cantona'nın rekorunu ele geçirmişti.









Tolga Kuru / Fanatik.com.tr