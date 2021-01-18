Gaziantep deplasmanında kaybettikten sonra ligde üst üste 4 maç kazanan, kupada Kasımpaşa'yı da yenip çeyrek final bileti alan Fenerbahçe'de, Ankaragücü maçı kadar Mesut Özil hareketliliği de yaşanıyor. Türk asıllı Alman yıldızı kadrosuna katıp büyük bir transfer başarısına imza atan sarı-lacivertlilerde Diego Perotti ve Sinan Gümüş sakat, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş cezalı. Son antrenmanda özel program dahilinde çalışan Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi'nin de maç saati hazır olması beklenmiyor. TD Erol Bulut sol bekte Filip Novak'a görev verebilir. Stoperde Marcel Tisserand'ın partneri Serdar Aziz ya da Sadık Çiftpınar olacak. Sinan'ın sakatlığı ve Mert Hakan'ın cezası sonrası Mame Thiam'ı sol açıkta, Mbwana Samatta'yı hücum merkezinde görebiliriz.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Denizlispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle morallenen Ankaragücü ise, sonrasında önce Gaziantep FK'ya ardından da Başakşehir'e kaybedip 19. sırada kaldı. Sağ bek Stelios Kitsiou ve tecrübeli stoper Michal Pazdan sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesine dahil edilmedi. TD Mustafa Dalcı, sağ bek alternatifi olarak Cebrail Karayel'i de tercih etmedi. Büyük olasılıkla, zaman zaman o bölgede görev yapan Zvonimir Sarlija'yı izleyeceğiz. Hücum ikilisi Torgeir Börven ve Endri Cekici'den oluşacak, orta alanda direnci kaptan Daniel Lukasik sağlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 6 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Ankaragücü'nün ligdeki son 4 maçının 3'ü hem "KG VAR" oldu hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 14 lig maçının 12'sini kazandı! (2 mağlubiyet - 14 maç 42 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %60'lık kesim ligdeki son 4 maçını kazanan sarı-lacivertli ekibin galibiyet serisini 5 maça çıkartmasını bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.