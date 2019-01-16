Mesut Özil'i İnter ve Juventus'a önerdiler

Arsenal’de adeta istenmeyen adam haline gelen ve teknik direktör Unai Emery’nin haftalık 350 bin Pound’luk (2.4 milyon TL) ücretiyle şu anki devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istediği Mesut Özil, İnter ve Juventus'a önerildi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 06:12
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Mesut Özil'i İnter ve Juventus'a önerdiler

Arsenal’de adeta istenmeyen adam haline gelen ve teknik direktör Unai Emery’nin haftalık 350 bin Pound’luk (2.4 milyon TL) ücretiyle şu anki devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istediği Mesut Özil için kulüp arayışları başladı.

İtalyan futbol sitesi TuttoMercatoWeb’in haberine göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Serie A’nın iki güçlü ekibi Juventus ve İnter’e teklif edildiği öne sürüldü 

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