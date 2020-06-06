Adidas’ın, toplamda 22 milyon Pound’luk (188.9 milyon TL) bu anlaşmayı iptal etmesinin altında Mesut’un, Alman Milli Takımı’na veda etmesi ve Türkiye Devleti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakınlaşması gösterilmişti. Arsenal’de forma giyen Mesut’un bu durumuyla ilgili İngiliz Daily Mail Gazetesi’nde Rob Draper imzalı bir yorum yazısı yayınlandı. Draper, ABD’de öldürülen siyahi George Floyd lehine ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşan Adidas’ın, Mesut konusunda ise adeta beyinsizce davrandığını ifade etti.