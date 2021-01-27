Galatasaray'ın 650 bin Euro'ya kiraladığı ve sezon sonunda 4 milyon 350 bin Euro'ya satın alma opsiyonunu aldığı Henry Onyekuru, 6 Şubat'taki Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor...

Monaco'da kadro dışı kaldığı için uzun süredir maç temposundan uzak kalan 23 yaşındaki futbolcuya özel bir çalışma programı hazırlandı. Önümüzdeki 3 haftalık süreçte Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da, Onyekuru'nun ilk 11 maçı için derbi işaret ediliyor. Geçtiğimiz sezon attığı gol ve performansıyla, Galatasaray'ın 20 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitiren Henry Onyekuru, bir büyük zafer için daha sahada olacak.

Karşılıklı şov günü

Ezeli rakip Fenerbahçe'de de benzer bir süreç yaşanıyor. Arsenal'de kadro dışı kaldığı için uzun süredir maç temposundan uzak kalan ve Türkiye'ye geldikten sonra karantinaya alınan Mesut, antrenmanlara başladı. Fenerbahçe cephesi, yıldız futbolcunun hazırlanması için hazırlık maçı ayarlamayı bile düşünüyor. Sarı-Lacivertliler de, Mesut Özil'in Galatasaray derbisinde tam olarak hazır hale geleceğini düşünüyor. Dolayısıyla bu dev derbi, Onyekuru ve Mesut'un karşılıklı şov gecesine dönüşebilir.



