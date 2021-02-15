Dünyaca ünlü yıldız, Karagümrük karşısında ilk kez 11’de sahaya çıktı. 80 dakika oyunda kalan Mesut Özil, performansıyla spor yazarlarından tam puan aldı.

İşte tecrübeli yıldız için yapılan yorumlar...

Mehmet Demirkol (FANATİK)

“İlk yarıda Mesut’un hareketli oyununun temel bir rol oynadığını söylemek lazım. Özellikle kendisini çizgiye atarak sağ kanattan merkezi olduğu üçgenlerle Karagümrük baskısını boşa çıkardı. Kullandığı serbest vuruşun sonucunda Thiam’ın attığı gol de ödülü oldu. İkinci golü de Ozan-Özil ikilisinin kaptıkları topta Valencia’nın süratine attığı pasla buldular.”









Ali Ece (FANATİK)

“Mesut Özil, ilk 45 dakikayı çoğunluk tek top olmak üzere 45 isabetli pasla tamamladı. Fenerbahçe ilk isabetli şutunda gol perdesini açarken de Mesut duran toptan kilit bir orta yaptı. 35’te topun dibine girerek Thiam’a attığı ince pas da lig kalite ortalamasının üstündeydi. Dün gece ilk 45’teki Mesut aslında kariyer ortalama performansının yarı seviyesinde bile değildi.”

Şansal Büyüka (Milliyet)

“Mesut Özil bildiğimiz, tanıdığımız, hayranlıkla izlediğimiz Mesut Özil. Hem oynayıp, hem oynatınca ilk yarıda ‘sırıtmayan’ bir Fenerbahçe izledik. Tam 11 aydır tek maç oynamayan Mesut ikinci yarıda haklı olarak yorulup ‘stop’ edince, hızla eskiye dönen, rakipten müthiş bir baskı yiyen alıştığımız Fenerbahçe’yi izlemeye başladık.”

Uğur Meleke (Hürriyet)

“Fenerbahçe’de geriden çıkışlardaki başarının artışında Mesut’un rolü büyük. Mesut dün santrada belki klasik 10 numara rolündeydi ama oyunun gidişatı onun topla çok daha derinde buluşmasına neden oldu. İlk yarıda 45/48 pas isabetiyle oynadı. Takımda Serdar’dan sonra en fazla topla buluşan oyuncuydu ve iki golde de direkt katkısı var.”

Gürcan Bilgiç (Sabah)

“Mesut Özil maçı sürekli kendi bölümüne taşımaya çalıştı. Rakibin kapandığı bölümde, defansa bile yaklaşarak topu aldı, taç çizgisine yakın oynayarak tüm sahayı sol ayağıyla kontrol etmek istedi. İlk golü getiren faul atışı onun ayağından çıktı. İkinci gol öncesinde de topu çabuk kullanarak Ozan’a asist yaptırdı.”





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Şampiyonluk modunu açmış

Kazanılan bir şampiyonlukta akıllara gelen ilk ismin bir kaleci olması, sadece ülkemizde değil dünyada da nadir görülen bir durum. Bu alanda ligimizin yakın tarihine damga vuran isim şüphesiz Fernando Muslera. Bu sezon Altay Bayındır da Fenerbahçe’de tam anlamıyla Muslera etkisi yaratıyor. Çok iyi bir kalecinin bile gol yese eleştirilmeyeceği pozisyonlarda inanılmaz kurtarışlar yaptı. Altay’ın şimdiden Fenerbahçe’ye en az 10 puan fazladan katkısı var. Eğer Fenerbahçe ligi şampiyon tamamlarsa, bir kez daha zaferi getiren isimlerin başında bir kalecinin adının yazdığını göreceğiz. Muslera ile özdeşleşen tabiri şu anda Altay için de kullanabiliriz: Şampiyonluk modunu açmış...

Arda Erol



