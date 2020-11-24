İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in hem UEFA Avrupa Ligi hem de Premier Lig kadrosundan çıkarılması sonrası Türk yıldız Mesut Özil'e destek sürüyor. Son olarak Watford'un kaptanı Troy Deeney, Mesut Özil'e destek veren açıklamalarda bulundu.

talkSPORT'a konuşan Troy Deeney, yaşananlarda Mesut Özil'in bir suçu olmadığını dile getirdi. İşte Deeney'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

'Rakip olduğum en iyi oyunculardan'

"Mesut Özil'e yapılan şey utanç verici. Geçen hafta da söyledim ve bu nedenle tepki gördüm. O, rakip olduğum en iyi oyunculardan biri"

"Bence çok iyi bir oyuncu ve diğerlerinin atamayacağı pasları atıyor. Zamanında Cristiano Ronaldo, kendisinden sonra İspanya'nın en iyi ikinci oyuncusunun o olduğunu söylemişti"

'Kafana silah dayayıp bu parayı teklif et demedim'

"İnsanların bilmediği şey kapalı kapılar arkasında olan. Belli ki maaşıyla ilgili bir sorun var ve o da sözleşmesinin son yılında. 'Senden bir kesinti yapmak istiyoruz' şeklinde bir şeyler söylemiş olabilirler. Ama oyuncu olarak da, 'Neden? Seni zorlamadım. Kafana silah dayayıp bana bu parayı teklif et demedim' diye düşünüyorsun"

'Yanlış bir şey yapmadı'

"Yanlış bir şey yapmadı. Geç kaldığı veya oynamayı reddettiği için para cezasına çarptırılmadı. Bu durumda da konu, oyun tarzı meselesi ve paraya geliyor"

"Eminim ilerleyen zamanda bu süreç hakkında konuşacak ve herkes, 'Evet biraz acımasızcaydı' diye düşünecek. Ama ne yazık ki şu an insanlar kapalı kapılar ardında neler olduğunu görmüyorlar. Kesinlikle bir şey oldu ki 25 kişilik kadroya dahi giremedi. Bunun kötü bir yönetim olduğu ifade edilebilir. Çünkü en azından 25 kişilik kadroda olması gerekirdi"



