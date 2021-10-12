Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'heyecan verici şeyler yakında' paylaşımında bulunarak büyük merak uyandıran Mesut Özil'in kripto para dünyasına adım atacağı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yeni bir kripto para paylaşımında bulundu.

Twitter'da 26 milyon takipçisi bulunan yıldız futbolcu hesabından Bitcoin mi? Ethereum mu? anketi başlattı. Özil'in anketine kısa sürede büyük ilgi oldu.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı:

"Herkesin merak ettiği soruyusorayım: Bitcoin mi Ethereum mu?"







