EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Galler iler Azerbaycan'ın Bakü kentinde bu akşam saat 19:00 karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut özil'den Ay Yıldızlı takıma destek mesajı geldi.

Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarılar diledi.

Mesut "Milli Takımımıza, kardeş ülke Azerbaycan’da Galler’e karşı başarılar diliyorum. Haydi Türkiye" mesajıyla Galler karşısında A Milli Takımız'a mesaj gönderdi.



