Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyetle ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, maça 11'de başlayan ve bir frikik vuruşunda gole çok yaklaşan Mesut Özil'den tweet geldi. 3 puanın çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." dedi.

Gece saatlerinde bir kez daha tweet atan Mesut Özil, ""İyi yi Geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı!" dedi.











