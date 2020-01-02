Mesut Özil sezona istediği gibi başlayamamış ve Unia Emery ile arasında sorun çıkmıştı. Bir dönem kadro dışı kalan ve gol katkısı yapamayan Mesut Özil son olarak Arsenal'in 2-0 kazandığı Manchester United maçında 90 dakika sahada kaldı. Mesut Özil, Emery'nin ayrılması ile birlikte son haftalarda etkili oynarken Manchester United karşısında ilginç bir istatistiğe de ulaştı.

Arsenal'in en çok koşan oyuncusu oldu

Arsenal'in 2-0 kazandığı Mancuester Unied maçı sonrasında kat edilen mesafe bilgileri paylaşıldı ve ilk sırada Mesut Özil yer aldı. Özil 11.53 km ile ilk sırada yer alırken 11.41 km ile Torreira ikinci sırada yer aldı. Mesut Özil, böylece son 2 yılda en çok mesafe kat ettiği maçını oynadı.



