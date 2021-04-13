Mesut Özil'den Mert Hakan'a: İşte bu koçum benim!
Yaklaşık 1.5 ay önce sakatlanan ve 6 maçtır formasından uzak kalan Mesut Özil, Gaziantep sınavını evinden izledi. Her koşulda takımını destekleyen yıldız oyuncu, Mert Hakan'ın golü sonrasında sevinç anlarını paylaştı ve 'İşte bu koçum benim' notunu düştü.
Devre arasında çok büyük umutlar ve uzun uğraşlarla İngiliz devi Arsenal'den takıma katılan Mesut Özil, yaklaşık 1.5 ay önce oynanan Antalya karşılaşmasında bileğinden sakatlanmıştı. Şanssızlık sonrasında 6 maçtır takımını yalnız bırakan yıldız oyuncu, Gaziantep mücadelesini evinden izledi. Mert Hakan'ın, Kanarya'yı öne geçiren golü sonrasında sosyal medya hesabından sevinç anlarını paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, 'İşte bu koçum benim' notunu düştü.
Başakşehir'i bekliyor
Takımına her an her koşulda destek veren başarılı oyuncu sakatlığını da atlattı. En iyi şekilde tedavi sürecini geçiren Mesut, hafta içinde takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Deneyimli futbolcunun önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir mücadelesinde 21 kişilik kadroya dönmesi bekleniyor.