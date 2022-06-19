Mesut Özil’den medya projesi

Mesut Özil, görkemli saha içi kariyerini finansal hamlelerle güçlendirme stratejisini sürdürüyor. Yakın bir süre önce Endonezya’da 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan dünya yıldızı, kariyerinin final yıllarında M10 markasını daha da güçlendirmek için somut adımlar atmaya devam ediyor.

85 milyon takipçiyle…

Aktif futbolculuk yaşamını Fenerbahçe ’de noktalama kararı alan Özil, kontrat süresinin sonuna kadar çubuklu formayı giymekte kararlı. Bu kararının yanı sıra yıldız oyuncunun aldığı önemli bir karar daha var.

Dünyaca ünlü yıldız, toplamda 85 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya hesapları ile ilgili iş planları yapmaya başladı. Profesyonel bir kadro ile yola çıkmayı amaçlayan Mesut, aktif futbolculuk yaşamında sosyal medya hesaplarında radikal bir değişime giden ilk isim olmayı amaçlıyor.

M10 Media ile spor yayıncılığı

Amerika, Avrupa ve Asya kıtasındaki hayranları başta olmak üzere tüm dünyada önemli bir hayran kitlesi oluşan Mesut, M10 markası ile global spor yayıncılığına başlamayı planlıyor. Los Angeles, Londra, Münih ve İstanbul ana merkezli olarak faaliyetlerini yürütecek olan mecranın, M10 Media adıyla geniş kitlelere ulaşması planlanıyor.

Alternatif mecralara girecek

Amerika ve Avrupa kıtalarında profesyonel içerik üreticisi ekiplerle çalışacak olan Mesut’un, mevcut sosyal medya hesaplarının yanı sıra tiktok gibi altenatif sosyal medya araçlarını da kullanmaya başlaması bekleniyor.

Mesut Özil’in halihazırda twitter, instagram, facebook gibi sosyal medya hesaplarında 85 milyonun üstünde takipçisi bulunuyor.