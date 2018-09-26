Mesut Özil'den Löw’e ret

Irkçı yaklaşımlardan rahatsız olduğu için Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'ün görüşme isteğini geri çevirdi.

26 Eylül 2018, Çarşamba 20:20 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 20:40
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Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in 2018 Dünya Kupası’nın ardından ırkçı söylemlere maruz kalması sonrasında milli takımı bırakma kararı, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.

Mesut’u gerek milli takımdaki arkadaşları gerekse teknik ekip sahipsiz bırakmıştı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, flaş bir iddia ortaya attı.

Alınan bilgiye Panzerler’in hocası Joachim Löw’ün, Mesut’la görüşmek için İngiltere’deki kulübü Arsenal’in tesislerini ziyaret ettiği ancak yıldız futbolcunun Löw’le görüşmeyi reddettiğini bildirildi.

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