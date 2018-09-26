Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in 2018 Dünya Kupası’nın ardından ırkçı söylemlere maruz kalması sonrasında milli takımı bırakma kararı, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.

Mesut’u gerek milli takımdaki arkadaşları gerekse teknik ekip sahipsiz bırakmıştı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, flaş bir iddia ortaya attı.

Alınan bilgiye Panzerler’in hocası Joachim Löw’ün, Mesut’la görüşmek için İngiltere’deki kulübü Arsenal’in tesislerini ziyaret ettiği ancak yıldız futbolcunun Löw’le görüşmeyi reddettiğini bildirildi.

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