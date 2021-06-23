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Mesut Özil'den kayınvalidesine büyük jest

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’nin isteği üzerine kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'ten yaklaşık 12 milyon değerinde bir villa satın aldı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 09:50 Son Güncelleme:
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Mesut Özil'den kayınvalidesine büyük jest

Fenerbahçe ’nin, İngiliz Arsenal takımından transfer ettiği ünlü futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı. 

Hürriyet’in haberine göre, sırf kayınvalidesi 'rahat etsin diye' paradan kaçınmayan Özil, 12 milyon TL’ye Acarkent’ten ev aldı.

Çamlıca’da, Elif Dürüst’ün villasını alan Mesut Özil, karısının isteği üzerine kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı.

Özil'in, İngiltere’de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu belirtiliyor.

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