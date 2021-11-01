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Mesut Özil’den haber yok!

Fenerbahçe'de, sakat olan Altay, Gustavo ve Valencia’nın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ancak sakatlığı nedeniyle son anda Konya kafilesinden çıktığı açıklanan Mesut Özil’in son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Mesut Özil’den haber yok!

Sarı-Lacivertliler dün, sakat olan Altay, Gustavo ve Valencia’nın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Göz kapağından yaralanan Serdar Aziz’in ise takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladığı duyuruldu. Ancak sakatlığı nedeniyle son anda Konya kafilesinden çıktığı açıklanan Mesut Özil’in son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Kulübün paylaştığı antrenman fotoğraflarında da Mesut yer almadı.

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