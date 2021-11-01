Mesut Özil’den haber yok!

Sarı-Lacivertliler dün, sakat olan Altay, Gustavo ve Valencia’nın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Göz kapağından yaralanan Serdar Aziz’in ise takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladığı duyuruldu. Ancak sakatlığı nedeniyle son anda Konya kafilesinden çıktığı açıklanan Mesut Özil’in son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Kulübün paylaştığı antrenman fotoğraflarında da Mesut yer almadı.