Fenerbahçe, Mesut Özil ile birlikte dünya futbol gündeminin odak noktası haline geldi. 32 yaşındaki süperstar transfer görüşmelerine devam etmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

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Transfer sürecinde sosyal medya etkileşimleri ile dikkat çeken tecrübeli futbolcu paylaşımı ile yine çok ses getirdi. Mesut Özil Twitter hesabından "Geçmiş ve Gelecek" mesajıyla büyük yankı uyandırdı.