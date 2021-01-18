Mesut Özil'den flaş paylaşım
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını açıkladığı yıldız futbolcu Mesut Özil'in sosyal medya hesabından bir paylaşım daha geldi. Transfer sürecinde sosyal medya etkileşimleri ile dikkat çeken tecrübeli futbolcu paylaşımı ile yine çok ses getirdi.
Fenerbahçe, Mesut Özil ile birlikte dünya futbol gündeminin odak noktası haline geldi. 32 yaşındaki süperstar transfer görüşmelerine devam etmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
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Transfer sürecinde sosyal medya etkileşimleri ile dikkat çeken tecrübeli futbolcu paylaşımı ile yine çok ses getirdi. Mesut Özil Twitter hesabından "Geçmiş ve Gelecek" mesajıyla büyük yankı uyandırdı.
İşte o paylaşım;